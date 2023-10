Sunak in Israele offre solidarietà nell'“ora più buia” e si occupa degli aiuti a Gaza

“Ottanta anni fa il mondo civilizzato è stato con voi nella vostra ora più buia. Oggi è la nostra ora più buia”, ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, a Rishi Sunak, primo ministro britannico in visita in Israele, aggiungendo che “Hamas è il nuovo nazismo, il nuovo Stato islamico e dobbiamo combatterlo, insieme”. I media britannici parlavano di una staffetta tra Sunak e Joe Biden, che era a Tel Aviv mercoledì, ma in realtà sono tanti i leader occidentali che sono andati a confermare la loro solidarietà a Israele, tutti decisi a dare il loro sostegno nella lotta contro il gruppo terroristico palestinese e allo stesso tempo salvaguardare il popolo palestinese “ostaggio di Hamas”, come ha ripetuto Sunak. E’ stato introdotto un nuovo paradigma – anche se sfugge ancora a molti – nei rapporti con il governo di Gerusalemme nella sua ora più buia.

