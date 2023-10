In tutta Europa ora gli ebrei hanno paura e si nascondono

“Non ho bisogno di accendere la tv: quando vedo auto della polizia di fronte a casa nostra so che è successo qualcosa in Israele”, dice il rabbino capo d’Olanda, Binyomin Jacobs. “C’è una sensazione da anni 30”, come dice Niall Ferguson alla Free Press di Bari Weiss. Ieri mattina, mentre a Roma veniva evacuata una scuola ebraica per una esercitazione in caso di allarme bomba, una sinagoga di Berlino è stata attaccata con bombe molotov e nella capitale tedesca si contano sempre più episodi di antisemitismo. La comunità di Kahal Adass Jisroel ha visto la sua sinagoga nel quartiere Mitte attaccata con due ordigni incendiari. Alcune ore dopo gli attacchi in Israele del 7 ottobre, in un quartiere di Berlino i musulmani distribuivano caramelle mentre festeggiavano l’attentato. Una donna musulmana di Amburgo ha detto a un’emittente regionale che la sua famiglia ha celebrato Hamas a casa. E proprio in una “sensazione da anni 30”, alcune case di ebrei a Berlino sono state marchiate con la stella di David. In risposta agli incidenti ormai fuori controllo, il cancelliere Olaf Scholz ha detto che il governo non mostrerà alcuna tolleranza per gli atti antisemiti. Le autorità tedesche hanno vietato le manifestazioni pubbliche a sostegno di Hamas e la maggior parte delle altre manifestazioni filopalestinesi.

