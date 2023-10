Un eccezionale Biden ricorda perché Israele va difeso senza giocare con i se dell'ambiguità

Verità o menzogne? Ascoltate Biden. Bret Stephens, commentatore conservatore con solide antipatie per Joe Biden, ieri sul New York Times ha riconosciuto al presidente americano un merito straordinario nel suo sostegno a Israele. Un merito che prescinde dalla capacità non scontata con cui Biden ha scelto di schierarsi a favore del diritto di difesa di Israele (ieri, poco prima che atterrasse in Israele, Biden ha posto il veto degli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza su una risoluzione sulla crisi in medio oriente che criticava “gli atroci crimini terroristici di Hamas” ma non menzionava il diritto all’autodifesa di Israele). E che coincide con la capacità sorprendente con cui il presidente americano, in queste ore, è riuscito a suggerire con chiarezza una verità importante. Spiegare cosa vuol dire difendere Israele. Spiegare cosa vuol dire voltare le spalle a Israele. Spiegare perché i nemici di Israele andrebbero trattati di conseguenza.

