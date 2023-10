Dopo l'esplosione all'ospedale di Gaza proteste in molti paesi arabi. Salta il vertice di Biden in Giordania

Dalla Cisgiordania al Libano, dalla Turchia alla Libia, molte persone hanno deciso di manifestare davanti alle ambasciate di Israele e a quelle britanniche e francesi. Von der Leyen: "Una tragedia insensata"

Von der Leyen; "L'esplosione all'ospedale al Ahli Arab di Gaza City è una tragedia insensata”

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha appena detto al Parlamento europeo che l'esplosione all'ospedale al Ahli Arab di Gaza City è una “tragedia insensata”.

"Un ospedale di Gaza, che ospitava centinaia di feriti, è stato trasformato in un inferno di fuoco. Le scene dell'ospedale Al Ahli sono orribili e angoscianti. Non ci sono scuse per colpire un ospedale pieno di civili. Tutti i fatti devono essere accertati, e i responsabili devono essere consegnati alla giustizia"

Ursula von der Leyen ha chiarito che "l'Europa è al fianco di Israele in questo momento buio", aggiungendo "ha il diritto all'autodifesa, in linea con il diritto internazionale. Hamas è un'organizzazione terrorista. E anche il popolo palestinese soffre per questo terrore". Ha inoltre sottolineato che l'Ue è sempre stata il principale donatore per il popolo palestinese e che "questo non cambierà": "Dobbiamo continuare a sostenerli. Non c'è contraddizione nella solidarietà con Israele e nell'agire per i bisogni umanitari dei palestinesi".

"L'esplosione all'ospedale è stata causata da un razzo della Jihad islamica palestinese"

Daniel Hagari, portavoce delle Forze di difesa israeliane, ha tenuto una conferenza stampa per spiegare cos'è successo ieri all'ospedale al Ahli Arab di Gaza City.

"Abbiamo effettuato un'immediata verifica di quello che è accaduto. L'esplosione è stata causata da un razzo della Jihad islamica partito da Gaza che ha fatto cilecca", ha affermato Hagari. Ha poi spiegato: "Una raffica di razzi è stata lanciata da Hamas verso Israele martedì alle 18:15 ora locale. Poi, alle 18:59, la Jihad islamica palestinese ha lanciato una raffica di circa 10 razzi. Proprio in quelli istanti abbiamo visto l'esplosione all'ospedale di Gaza City".

Hagari ha spiegato che se l'ospedale fosse stato colpito da un missile israeliano le conseguenze sarebbero state peggiori, che ci sarebbe stato un cratere e che le strutture dell'ospedale sarebbero crollate. "Nulla di questo è accaduto".

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane inoltre fa riferimento a quanto emerge dall'analisi del “sistema radar” dell'esercito che ha tracciato i razzi lanciati dall’interno di Gaza e riporta l'esistenza di due video indipendenti che mostrano che a causare l'esplosione all'ospedale sia stato il fallimento del lancio di un razzo della Jihad islamica palestinese. Lintelligence israeliana ha inoltre registrato una comunicazione tra gruppi militanti che parlavano chiaramente di lanci di razzi falliti.

"They are saying the shrapnel from the missile is local shrapnel and not like Israeli shrapnel... But God bless, it couldn't have found another place to explode?"



Una giornalista della CNN ha chiesto ad Hagari: "Perché dovremmo crederle?". La giornalista ha ricordato al portavoce quando il governo israeliano incolpò i militanti palestinesi per la morte di un giornalista. "in passato siamo stati veloci nel giungere alle conclusioni, a volte abbiamo sbagliato. Ora i funzionari si sono presi il loro tempo perché volevano ricontrollare quanto accaduto per giungere a una ricostruzione corretta dei fatti. Vogliamo assicurarci di essere credibili, a differenza degli altri eventi da lei menzionati". Ha poi aggiunto: "A differenza di Hamas l'IDF ha avviato un esame approfondito dell'accaduto".

Proteste contro Israele in molti paesi arabi

Nella notte tra martedì e mercoledì molti palestinesi hanno protestato per le strade di diverse città della Cisgiordania per manifestare la loro rabbia e il loro sgomento per l'esplosione all'ospedale al Ahli Arab di Gaza City. I manifestanti hanno lanciato pietre e cantato contro il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas. Le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni e granate assordanti per disperdere la folla.

Anche a Beirut molte persone hanno manifestato per le strade. Alcuni si sono radunati davanti all'ambasciata americana e hanno bruciato bandiere, cassonetti e quello che trovavano. Nella capitale libanese è stata presa a sassate l'ambasciata francese. Il gruppo militante libanese Hezbollah ha invitato musulmani e arabi a "spostarsi immediatamente nelle strade e nelle piazze per esprimere la loro intensa rabbia".

Centinaia di persone si sono radunate anche a Tripoli e in altre città libiche portando bandiere palestinesi e scandendo slogan a sostegno degli abitanti di Gaza.

Proteste si sono svolte anche davanti alle ambasciate britannica e francese a Teheran e nei pressi delle ambasciate israeliane in Turchia e Giordania.

Le proteste a Istanbul (foto Ap, via LaPresse)

Annullato il vertice in Giodania tra Biden e i leader arabi

Il vertice programmato in Giordania tra il presidente americano Joe Biden e i leader arabi è stato annullato a seguito dell'attentato all'ospedale.

Le reazioni internazionali all'esplosione dell'ospedale al Ahli Arab

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato di essere "indignato e profondamente rattristato dall'esplosione" in un ospedale di Gaza City e dalle "terribili perdite che ne sono derivate". La dichiarazione ufficiale è stata rilasciata a bordo dell'Air Force One diretto proprio in Israele, Biden afferma di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il re Abdullah II di Giordania "subito dopo aver appreso la notizia" e di aver chiesto ai suoi consiglieri di "continuare a raccogliere informazioni su cosa sia successo esattamente".

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha chiesto un “cessate il fuoco umanitario immediato per alleviare l'epica sofferenza umana a cui stiamo assistendo". Guterres era a Pechino per partecipare a un forum a cui erano presenti sia il presidente cinese Xi che il presidente russo Putin.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha condannato l'attacco sull'ospedale di Gaza affermando che "le fiamme delle bombe americano-israeliane divoreranno presto" Israele.

L'esplosione all'ospedale al-Ahli

Martedì c'è stata un'esplosione in un ospedale a Gaza City.

Hamas ha incolpato prima Israele e poi ha tirato in ballo l'America: "Gli Stati Uniti hanno la responsabilità dell'attacco all'ospedale al-Ahly a Gaza a causa della copertura che danno all'aggressione israeliana", ha detto il leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Il governo israeliano ha detto di non avere responsabilità in ciò che è successo e ha accusato la Jihad islamica palestinese di aver colpito l'ospedale al Ahli Arab. L'esercito israeliano ha pubblicato su X un video che prova a dimostrare come sia stato un razzo partito dalla Striscia ad aver colpito la struttura sanitaria.