La “Mediazione” cinese in Medio oriente

Mentre a Pechino si apre il Terzo forum della Via della Seta con Vladimir Putin come ospite d’onore, la Repubblica popolare cinese cerca di promuovere un cessate il fuoco in medio oriente con un inviato speciale, Zhai Jun. Zhai è inviato dal governo cinese nell’area già dal 2019, ha quasi settant’anni ed è un diplomatico di lungo corso: è stato ambasciatore in Libia, viceministro degli Esteri cinese e dal 2014 al 2019 è stato ambasciatore in Francia e a Monaco. Secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri Zhai sarebbe al lavoro già dalla settimana scorsa, venerdì ha incontrato in Cina rappresentanti della Lega araba per una “sessione di emergenza sulla crisi in Israele e Gaza” in cui ha espresso “l’urgenza nel ritornare alle basi corrette della soluzione dei due stati per realizzare la coesistenza pacifica dei due stati di Palestina e Israele”, mentre questa settimana visiterà i “paesi rilevanti della regione”.

