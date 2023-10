La giornalista sino-australiana Cheng Lei è stata rilasciata dalla Cina dopo tre anni

La giornalista sino-australiana Cheng Lei è stata rilasciata dopo tre anni passati agli arresti nella Repubblica popolare cinese, e ieri è tornata a Melbourne dalla sua famiglia. Quello di Cheng era stato uno dei casi più eclatanti a livello mediatico, e non solo in Australia: la giornalista lavorava per l’emittente statale cinese Cgtn ed era stata arrestata nell’agosto del 2020 per la violazione della legge sulla Sicurezza nazionale, che è molto vaga e arbitraria nei casi di anche solo potenziale o sospetto spionaggio.

