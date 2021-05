Il bureau di Pechino nelle mani di Xi Jinping

Cheng Lei, giornalista australiana di origini cinesi con doppio passaporto, è sparita nell’agosto del 2020. Conduceva un programma economico sulla Cgtn, emittente del China Media Group, cioè del governo cinese. All’improvviso ha smesso di andare in onda, e la famiglia non è stata più in grado di mettersi in contatto con lei. Poi è arrivata la conferma di quello che tutti sospettavano: Cheng è stata arrestata. Qualche tempo prima, sul suo profilo WeChat, il social più usato in Cina, erano apparsi alcuni post critici nei confronti della gestione dell’epidemia da parte del governo di Pechino. E’ in arresto per aver “fornito segreti di stato o intelligence a entità straniere”, senza elaborare oltre. Una volta al mese viene condotta in una stanza per una videochiamata “controllatissima” con i rappresentanti dell’ambasciata australiana. “Durante l’ultima visita di questa settimana, è stata portata nella stanza dei colloqui bendata, mascherata e ammanettata da quattro guardie, due delle quali indossavano le tute anticontagio”, ha scritto Bill Birtles sulla Abc. A distanza di nove mesi dalle accuse, a Cheng Lei non è stato ancora concesso di parlare con i suoi due figli di undici e nove anni.

