La paura del terrorismo, delle rivolte e dei migranti lega le mani europee su Hamas

Quando sono iniziate a circolare le immagini dell’attentato terroristico a Bruxelles martedì, il primo riflesso dell’Unione europea è stato di collegarlo a Israele, Hamas e Gaza. Da giorni alcuni responsabili europei avvertono del rischio interno di un’escalation in medio oriente, in particolare se l’Ue dovesse essere vista dalla parte di Israele contro i palestinesi. Ursula von der Leyen è stata criticata per aver dato l’impressione di un “assegno in bianco” al governo di Benjamin Netanhyau. In un vertice in videoconferenza, i capi di stato e di governo hanno ricalibrato il messaggio: Israele ha il diritto di difendersi, ma nel rispetto del diritto internazionale. I rischi interni – terrorismo, rivolte nelle comunità musulmane in Europa, bomba migratoria – spingono i leader dell’Ue a legarsi le mani (e a chiudere la bocca) sul sostegno a Israele.

