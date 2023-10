L'attentatore di Bruxelles era passato dall'Italia. Nell'Ue serve più coordinazione

Abdessalem Lassoued, il terrorista tunisino che ha assassinato due svedesi a Bruxelles, era già noto alla polizia belga, che nel 2019 gli aveva negato l’asilo ma non era riuscita a recapitargli il decreto di espulsione. È uno dei casi in cui un migrante irregolare riesce a restare in Europa, e anche a muoversi in tutta l’Unione, nonostante sia stato emanato un provvedimento che ne stabilisce il rimpatrio. L’attentatore era sbarcato a Lampedusa nel 2011, aveva vissuto in Italia e in Svezia, da dove era stato espulso. Tornato in Italia, nel 2016 la Digos lo aveva segnalato per la sua radicalizzazione religiosa. Ciononostante, Lassoued è riuscito a restare in Europa e a trasferirsi in Belgio. Questa vicenda pone un problema di efficacia delle azioni di contrasto al terrorismo, che non possono avvalersi soltanto delle normali operazioni delle polizie nazionali, ma devono essere appoggiate e coordinate da servizi di sicurezza che sono in collegamento tra loro in Europa e non solo.

