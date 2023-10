Abdesalem Jilani, l'attentatore clandestino di Bruxelles era già nel mirino dell'Italia

Sono le 19.15 di lunedì quando all’angolo tra boulevard d’Ypres e boulevard du Neuvième de Ligne, a Bruxelles, un uomo armato di un kalashnikov apre il fuoco contro alcune persone appena scese da un taxi, le insegue mentre tentano di rifugiarsi nella hall di un immobile del Fonds flamand pour le logement, e le fredda con una scarica di colpi. Poi prende la fuga e pubblica un video nel quale rivendica di essere un miliziano dello Stato islamico: “Sono Abdesalem Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre (sono due in realtà, ndr) svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno”. Abdesalem Jilani Meftah Lassoued, che su Facebook si firmava Slayem Slouma, 45 anni e di nazionalità tunisina, è stato fermato e ucciso soltanto martedì mattina, al termine di una notte di terrore per le strade della capitale belga, mentre faceva tranquillamente colazione all’Al Khaima, un bar-ristorante di Schaerbeek, comune dell’agglomerazione bruxellese. “Era noto alla polizia per traffico di esseri umani, soggiorno illegale e minaccia per la sicurezza dello stato”, ha dichiarato il ministro della Giustizia belga, Vincent Van Quickenborne. Che ha anche aggiunto che un servizio di polizia straniera aveva informato le autorità belghe che Lassoued era radicalizzato ed era un candidato al jihad. Sbarca a Lampedusa nel 2011 e risale l’Europa fino alla Svezia. Da qui, viene rispedito indietro da “dublinante”, perché è in Italia che ha presentato la sua prima richiesta d’asilo. Il movente che ha portato l’uomo a prendere di mira persone di nazionalità svedese, ha spiegato il ministro della Giustizia belga, potrebbe essere legato ai roghi del Corano avvenuti in Svezia nei mesi scorsi.

