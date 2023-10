Le famiglie degli ostaggi dopo il video pubblicato da Hamas: "Liberate tutti i prigionieri"

Mia Shem è il primo prigioniero che i terroristi, con una clip, hanno usato per aprire le porte alle trattative con Israele. La conferenza stampa del comitato dei familiari

Tel Aviv. Quando Keren Sherf Shem, ieri sera, ha visto il volto di sua figlia in televisione ha avuto un tuffo al cuore. “Ho iniziato a urlare, non capivo esattamente cosa stavo guardando. Ho pianto di gioia. Poi ho avuto paura.” Mia Shem, 21 anni, è il primo ostaggio che Hamas ha usato per aprire le porte alle trattative con Israele.