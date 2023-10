Le linee rosse di Bruxelles sul sostegno a Israele

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha convocato un vertice europeo per definire i limiti del supporto contro Hamas. Un'occasione per rimettere in riga Ursula von der Leyen

Bruxelles. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è sotto accusa nell’Unione europea e la sua colpa è di aver mostrato un sostegno incondizionato a Israele nella risposta a Hamas a Gaza, dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha convocato per questa sera un vertice straordinario in videoconferenza per rimettere in riga von der Leyen e ordine nella politica mediorientale del’Ue. Firmando quello che alcuni diplomatici definiscono “un assegno in bianco” a Benjamin Netanyahu, la presidente della Commissione ha superato due linee rosse che gran parte dei governi europei considerano invalicabili: compromettere gli interessi geopolitici dell’Ue e rischiare un’esplosione delle tensioni con le comunità musulmane in Europa.