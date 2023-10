Difendersi da Hamas è come difendersi dal nazismo: Netanyahu rompe un tabù

Sul sostegno al diritto di esistere nessun dubbio: c’è stato. Sul sostegno al diritto d’esistere pure: nessuna ambiguità. Sul sostegno al diritto di reagire stessa storia: appoggio trasversale. Sul sostegno al diritto di raggiungere “una vittoria completa su Hamas”, come ha detto ieri alla Knesset il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, le cose si complicano, naturalmente. Eppure, il grande test di fronte al quale si troverà nelle prossime ore la comunità internazionale sarà proprio questo. Come dimostrare che la guerra di Israele è anche la nostra guerra. Come riuscire a mostrare al mondo che la minaccia rappresentata dai terroristi di Hamas merita di essere spazzata via per proteggere la sicurezza non solo di Israele ma di tutto l’occidente libero. “Tutto il mondo – ha detto ieri Netanyahu – sta iniziando a capire chi ha di fronte Israele oggi. Tutto il mondo sta iniziando a capire che Hamas rappresenta una nuova versione del nazismo. E proprio come il mondo si è unito per sconfiggere i nazisti e l’Isis, così deve unirsi per sconfiggere Hamas”. Nella storia dello stato ebraico, non era mai successo che un primo ministro israeliano dicesse che i nemici del presente di Israele sono come i nazisti. Fino a oggi, per Israele e per il popolo ebraico, il nazismo, la Shoah, l’Olocausto avevano le forme dell’unicità: per quanto le tragedie del presente potessero essere incombenti e letali, i paragoni con il passato tragico sono sempre stati banditi dal dibattito pubblico.

