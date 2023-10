L'abbraccio di Biden a Netanyahu e lo sblocco degli aiuti a Gaza. “I terroristi non vinceranno”

L’immagine dell’abbraccio di Joe Biden a Benjamin Netanyahu ha fatto il giro del mondo ed è il completamento di una strategia che il presidente americano ha adottato, come ha scritto Franklin Foer sull’Atlantic, dall’inizio del suo mandato: quando nel maggio del 2021, Hamas iniziò a lanciare missili contro Israele, Biden disse ai suoi collaboratori che non avrebbe adottato “il playbook tradizionale”, cioè mandare i suoi diplomatici a chiedere il cessate il fuoco, ma avrebbe compreso “l’ansia di Israele”, o come disse un funzionario della Casa Bianca a Foer, Biden voleva “abbracciare stretto Bibi” (anche Gideon Rachman, in un articolo di lunedì sul Financial Times, citava la strategia dell’“abbracciare stretto” Israele). Questo abbraccio c’è stato, davanti a tutti, assieme alla rassicurazione a tutto il popolo israeliano che “non è da solo”, che “gli Stati Uniti sono con voi nella difesa della libertà, nella ricerca di giustizia e nel sostegno della pace. Oggi, domani, e sempre, ve lo prometto” e che “i terroristi non vinceranno”. Biden ha condannato l’assalto brutale di Hamas a Israele del 7 ottobre, ha ribadito che il gruppo terroristico palestinese va sradicato, e ha detto che l’esplosione che ha colpito l’ospedale a Gaza City martedì sera “sembra essere stato fatto dagli altri e non da voi”, cioè non da Israele – ha poi precisato di aver fatto questa dichiarazione sulla base delle informazioni fornitegli dal dipartimento della Difesa americana. Subito dopo l’incontro di Biden con la war room a Tel Aviv, il governo israeliano ha annunciato che consentirà l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza attraverso l’Egitto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE