I tre significati della visita di Biden in Israele e le critiche dei detrattori. L'ospedale colpito a Gaza City

Oggi il presidente americano, Joe Biden, arriva in Israele per confermare il suo sostegno all’alleato più importante del medio oriente: è un “wartime trip”, una visita in tempo di guerra, complicata e necessaria per diverse ragioni. La prima è appunto il sostegno: Israele vuole e deve sradicare Hamas che il 7 ottobre ha mostrato quanto feroce è nel perseguire il suo obiettivo da statuto: eliminare lo stato ebraico. Il terrorismo del gruppo palestinese è anche una minaccia internazionale, come insegnano anni di lotta contro il jihadismo, alla sicurezza collettiva e se si risale la filiera del terrore si arriva a paesi che sponsorizzano il terrorismo in altre parti del mondo. La seconda ragione ha a che fare con la sicurezza, quella dei civili palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza, target delle bombe di Israele: ieri è stato colpito un ospedale a Gaza City, centinaia di persone sono morte o intrappolate sotto le macerie.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE