Le parole nette di Biden e il paziente tour di Blinken vogliono scongiurare il conflitto largo

La determinazione del presidente americano in un'azione diplomatica per nulla sbrigativa, trovando un equilibrio tra la necessità di agire contro Hamas e di contenere la crisi umanitaria a Gaza, due cose che non sono in contraddizione

Milano. Il presidente americano, Joe Biden, sta valutando di andare in visita in Israele forse già mercoledì, mentre il segretario di stato Antony Blinken ieri è tornato in Israele dove era già stato qualche giorno fa dopo un rapido e potente giro nella regione: in settantadue ore, Blinken è stato in Israele, Cisgiordania, Giordania, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita di nuovo, Egitto, Giordania di nuovo, Israele di nuovo. L’obiettivo dell’offensiva diplomatica americana è quello di non allargare il conflitto dopo l’aggressione di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele: il governo di Gerusalemme ha pronti i piani di ingresso a Gaza, seicentomila palestinesi si sono spostati nel sud della Striscia, dove sono state riaperte le forniture d’acqua, mentre si lavora sull’ingresso di aiuti umanitari.