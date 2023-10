Israele ha una lezione sulla comunicazione da imparare da Kyiv

Cosa sarebbe accaduto in Ucraina se il presidente Volodymyr Zelensky, l’esercito, i ministri non fossero stati bravi nel comunicare? Cosa sarebbe accaduto se Zelensky non avesse deciso di dare appuntamento ogni sera ai suoi cittadini e al mondo per raccontare la giornata di guerra? Cosa, se non si fosse messo davanti ai palazzi delle istituzioni ucraini per pronunciare quella parola brevissima e potentissima “tut”, che vuol dire qui, ma significava qualcosa di più: sono rimasto, sono con voi, non mi muovo? Probabilmente la guerra sarebbe cambiata di molto e la resistenza ne avrebbe risentito. L’Ucraina con il suo presidente ha mostrato quanto la comunicazione in tempo di guerra sia utile per i cittadini stessi e anche per il sostegno internazionale. In Israele sia la comunicazione interna sia quella esterna sono state insufficienti e lacunose creando anche un problema di sostegno soprattutto da parte dell’opinione pubblica internazionale, già propensa ad accusare Gerusalemme.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE