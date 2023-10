Israele colpisce obiettivi a Gaza e in Libano. Attesi per domani gli aiuti nella Striscia

Uccisi anche dei terroristi di Hamas, comunica l'esercito israeliano. Dopo la visita di Biden si sbloccano gli aiuti umanitari in arrivo dal valico di Rafah, tra Egitto e Gaza. Il premier britannico incontrerà Netanyahu. Xi: "Il cessate il fuoco è la priorità"

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele

Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid critica i media internazionali per aver dato spazio alla propaganda di Hamas sull'esplosione all'ospedale di Gaza City

Il leader dell'opposizione ed ex primo ministro Yair Lapid in una conferenza stampa ha criticato i media e la comunità internazionale per aver adottato rapidamente la versione dell'organizzazione terroristica sulle responsabilità di Israele dietro l'esplosione sull'ospedale di Gaza Al Alhi e per aver messo in dubbio le conclusioni del governo israeliano e americano quando ha affermato che l'esplosione sarebbe stata causata da un fallito lancio di un razzo della Jihad islamica palestinese.

“Di tutte le distorsioni della copertura mediatica di questi ultimi giorni, la peggiore è l’equilibrismo”, ha detto Lapid aggiungendo che la storia di un paese democratico e di un gruppo terroristico non dovrebbe essere presentata “allo stesso modo”. "Mentire fa parte della politica di Hamas".

In un editoriale sul Foglio raccontiamo perché con titoli pieni di certezze alcuni media internazionali sono pronti a prendere i comunicati di Hamas come fonti istituzionali. Improvvisamente, con Israele cade l’obbligo di verifiche e di conferme e se i terroristi affermano che la causa dell'esplosione su un ospedale è stata un bombardamento israeliano subito le affermazioni vengono prese per buone e insinuate.

Leggi anche: editoriali Obiettivi con tutti, ma non con Israele Redazione

La prima dichiarazione del leader cinese Xi Jinping dall'inizio della guerra: "Il cessate il fuoco ora è la massima priorità"

Secondo il presidente cinese una soluzione a due Stati per creare una Palestina indipendente sarebbe la “via d’uscita fondamentale” dal conflitto tra Israele e Hamas, "La massima priorità ora è un cessate il fuoco il più presto possibile, per evitare che il conflitto si espanda o addirittura vada fuori controllo e causi una grave crisi umanitaria", ha detto Xi secondo l'emittente statale cinese Cctv.

In un colloquio con il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly a Pechino in occasione del Forum della Via della seta, Xi avrebbe elogiato gli sforzi dell’Egitto per calmare la situazione e aprire corridoi umanitari. Secondo il media statale cinese il presidente ha detto che la Cina è disposta a lavorare a più stretto contatto con i paesi arabi per trovare una “soluzione globale, giusta e duratura alla questione palestinese”.

Ritrovati i corpi di due ostaggi israeliani catturati da Hamas. Almeno altri 203 sono prigionieri a Gaza, secondo l'Idf

Israele comunica che ieri sono stati ritrovati i corpi di due ostaggi israeliani catturati da Hamas: una bambina di 12 anni e sua nonna di 80 anni. L'esercito israeliano ha aggiornato il numero di persone prese in ostaggio negli attacchi del 7 ottobre. Secondo il portavoce dell'Idf Daniel Hagari sarebbero almeno 203.

Il premier inglese Sunak è a Tel Aviv: "Con voi contro il terrorismo"

Dopo Biden e Scholz, oggi è arrivato in Israele anche Rishi Sunak. Avrà un incontro con Benjamin Netanyahu e successivamente dovrebbe recarsi anche in Egitto e Qatar. Il premier inglese ha definito gli attacchi del 7 ottobre operati da Hamas come un "atto di terrorismo indicibile e orribile", ribadendo il sostegno del Regno Unito. "Non vedo l'ora di incontrare più tardi il primo ministro e il presidente e spero vivamente che siano incontri produttivi", ha detto Sunak. "Soffro con voi e sono con voi contro il male che è il terrorismo. Oggi e sempre"

Ansa

Domani dovrebbe essere aperto il valico di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto, per consentire l'arrivo degli aiuti umanitari

Dopo la visita di Biden in Israele e il colloquio con l'egiziano Al Sisi, dovrebbe essere stato raggiunto un accordo per consentire, a partire da domani, l'ingresso a Gaza degli aiuti umanitari. Secondo la Bbc, potranno accedere alla zona di guerra fino a 20 camion. Ieri il presidente americano ha rinnovato il supporto a Benjamin Netanyahu. In serata, il segretario di Stato Antony Blinken ha sentito i suoi omologhi dei Paesi del G7 sulla crisi in medio oriente. Lo ha riferito una nota del Dipartimento di stato: "Hanno discusso del loro sostegno a Israele, ribadito l’impegno condiviso per la capacità di Israele di difendersi e chiesto il rilascio degli ostaggi. Hanno inoltre discusso dei modi per garantire che gli aiuti umanitari raggiungano i civili bisognosi a Gaza".



Leggi anche: L'abbraccio di Biden a Netanyahu e lo sblocco degli aiuti a Gaza. “I terroristi non vinceranno” Paola Peduzzi

"Distrutte centinaia di infrastrutture di Hamas" e "colpiti obiettivi in Libano ", dice l'esercito Israeliano



Le Forze di Difesa Israeliane, nel loro ultimo aggiornamento di giovedì mattina, hanno affermato di aver distrutto "centinaia di infrastrutture terroristiche di Hamas" nell'ultimo giorno. L'esercito di Israele comunica inoltre di aver ucciso nei raid oltre dieci terroristi.

Gli scontri proseguono anche al confine con il Libano. Le Forze armate hanno intercettato gli attacchi e risposto ai razzi, colpendo i terroristi di Hezbollah. Carri armati israeliani avrebbero anche colpito strutture di Hezbollah.

Secondo quanto riporta Hàaretz, uno dei leader di Hamas, Sheikh Hassan Yousef, sarebbe stato arrestato dalle forze israeliane nella in Cisgiordania.