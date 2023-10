Obiettivi con tutti, ma non con Israele

Per questo giornale, l’obiettività non è mai stata un vanto né uno dei doveri di cui un giornalista deve farsi carico. L’obiettività può essere una scelta e sicuramente è quella professata da tanta stampa anglosassone, che insegue l’idea di un giornalista terzo, accurato, cesellatore di fonti e conferme. La scelta è sacrosanta, e il doppio, triplo, quadruplo controllo delle notizie, che anche noi giornalisti non obiettivi troviamo doveroso, si tramuta in una garanzia degna di fiducia. Peccato che tanta accuratezza salti quando c’è di mezzo Israele.

