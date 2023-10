La disinformazione di Hamas sull'ospedale a Gaza colpito dagli islamisti può allargare la guerra

Le bombe non erano israeliane e la struttura non è stata distrutta, come hanno comunicato i terroristi. Ma la protesta violenta e la condanna si sarebbero potute trasformare da un momento all’altro in un conflitto più grande

Tel Aviv, dalla nostra inviata. I morti “nel bombardamento contro l’ospedale battista di Gaza City distrutto dalle bombe israeliane” non erano cinquecento. L’ospedale non è stato distrutto. E le bombe non erano israeliane. La sera di martedì, i dati che avevamo sulla strage erano stati diffusi dall’“autorità palestinese” o dal “ministero della Sanità” a Gaza – due modi di chiamare le cose formalmente impeccabili ma ingannevoli, la traduzione in parole semplici sarebbe: Hamas. In poche ore si è incendiata la Cisgiordania, la Giordania, la Turchia e in Libano decine di migliaia di persone sono andate ad assaltare l’ambasciata americana (Hamas aveva appena accusato gli Stati Uniti di complicità nel bombardamento dell’ospedale). L’attacco di Hamas contro Israele sabato 7 ottobre ha provocato la guerra nella Striscia di Gaza. Dieci giorni dopo, la disinformazione di Hamas è arrivata a un passo dal causare una guerra molto più grande nella regione.