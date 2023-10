Gli slogan pro Gaza a Milano, e quei centomila islamici muti e dubbiosi 

A guardare le piazze infiammate in Italia, a leggere i comunicati dei giovani palestinesi che senza girarci intorno scrivono che il loro riscatto è iniziato il 7 ottobre, come se quel giorno non ci fosse stato invece un pogrom di pacifisti, donne, bambini e giovani d’Israele, viene da pensare che i musulmani milanesi siano un monolite. A guardare la piazza musulmana milanese che il 28 ottobre si trasferirà a Roma per “la libertà della Palestina” – con un appello dei giovani palestinesi che inizia così: “Il 7 ottobre il popolo palestinese ha ricordato al mondo di esistere, ha dimostrato che sono i popoli a scrivere la storia” – si vedono migliaia di giovani italiani di origini arabe che parlano “dell’occupazione coloniale sionista” e si rifiutano di condannare Hamas, anzi, perché Hamas è la resistenza. Ancora di più dopo la dura polemica sugli slogan antisemiti urlati in arabo sabato scorso al corteo pro Palestina. Gridati da ragazzi cresciuti in Italia a pane e Al Jazeera, spesso nel disagio delle periferie, che non si fanno domande, che non hanno dubbi perché “c’è un corso in genocidio nella striscia di Gaza e l’occidente è complice, punto”.

