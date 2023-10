Un Padellaro fogliante: "Chi sostiene Hamas è un demente. Le bandiere della pace una furbata”

Antonio Padellaro dice che su Israele la posizione più seria ed equilibrata l’ha mostrata il Foglio. “Vi faccio i complimenti per la fiaccolata all’arco di Tito. Una manifestazione condivisa e di grande significato”. Aggiunge che “i sindaci che espongono la bandiera della pace sono dei furbetti in cerca di alibi, perché la vittima è Israele”. E su chi tende a equiparare Hamas e Netanyahu usa parole nettissime: “Sono, come li chiama Giuliano Ferrara, dementi collettivi. Vanno ascoltati, come i No vax, ma per fortuna sono marginali”.

