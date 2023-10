Il capo del memoriale della Shoah critica Sala sulla bandiera della pace. E ha ragione    

Il presidente del memoriale della Shoah, Roberto Jarach, aveva criticato la scelta del comune di Milano di affiancare la bandiera della pace a quella di Israele, proiettate entrambe sulla facciata di Palazzo Marino per esprimere lo sdegno e il dolore della cittadinanza per le orribili stragi perpetrate da Hamas. “Non sono soddisfatto, aveva detto, ritengo che sarebbe stato più opportuno, come avvenuto in Europa e in tutto il mondo, avere solo quella di Israele” perché “deviare l’attenzione su concetti entrambi validi, perché anche la bandiera della pace lo è, indebolisce il messaggio”. Il parere di Jarach, largamente condiviso non solo nella comunità ebraica, ha indotto il sindaco Beppe Sala a una replica poco rispettosa e piena di insinuazioni. Il primo cittadino milanese ha sostenuto che “Jarach è uomo di destra che usa questa occasione per fare politica, ed è la cosa più sbagliata che c’è”.

