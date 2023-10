A Milano è difficile alzare la bandiera di Israele, la sinistra estremista pesa molto

Qualcuno si chiederà, anche se non c’è motivo di stupirsi, come mai ieri sera, in una città martire dell’antifascismo e Medaglia d’oro della Resistenza come Milano, si sia potuta svolgere una manifestazione di facinorosi sostenitori dei nazisti di Hamas e dell’Intifada, sostenuta dai centro sociali e da gruppi come Giovani palestinesi e Unione democratica arabo-palestinese, che ha tra l’altro suscitato non poche preoccupazioni nelle Forze dell’ordine, dopo gli odiosi caroselli pro Hamas visti in altre città europee. “Massima solidarietà alla popolazione palestinese ancora una volta minacciata dalla violenza del colonialismo israeliano”, hanno proclamato. Una manifestazione preceduta, tra l’altro, dalle sconcezze degli studenti di Kurva Manzoni Antifa che avevano postato: “Quant’è bello quando brucia Tel Aviv”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE