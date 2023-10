“E se fosse successo qui?”. Flores d'Arcais parla alla sinistra timida sull'antiebraismo di Hamas

Qualche giorno fa Paolo Flores D’Arcais, direttore di Micromega.net e voce intellettuale storica della sinistra, ha pubblicato, a proposito dei distinguo e dei dilemmi attorno alla guerra in Medio Oriente, un articolo dal titolo inequivocabile (“La democrazia a rischio in Israele e il silenzio palestinese sui crimini di Hamas”) in cui osserva che “troppe sinistre in Europa e negli Stati Uniti stanno dimenticando un punto cruciale del conflitto in corso, denunciato dallo scrittore israeliano David Grossman”, l’atrocità del “bloccare centinaia di civili, bambini, genitori, vecchi e malati e poi passare dall’uno all’altro per sparargli a sangue freddo”. Grossman lo definisce il “crimine più atroce”. Flores, non a caso, inizia l’articolo con un racconto immaginario che si potrebbe riassumere in una frase: e se quello che è accaduto al rave in Israele fosse accaduto qui? “Ho immaginato”, dice Flores al Foglio, “quella scena a Roma, al Circo Massimo: un concerto, una manifestazione di pacifisti italiani, ragazzi che ballano e si baciano, e poi improvvisamente trecento di loro vengono fatti fuori da un commando che grida ‘Allah Akbar’. Ci sarebbe stata condanna unanime e intransigente a sinistra. Questo è quello che è accaduto: in Israele il 7 ottobre c’era una grande manifestazione pacifista. Lì Hamas ha cominciato la strage. E ha continuato a uccidere nei kibbitzin, luoghi tradizionalmente di sinistra, abitati da persone che si oppongono ai nuovi insediamenti, gente contraria al governo Netanyahu. Trovo quindi incomprensibile che a sinistra non si sia reagito dicendo che quello era un eccidio terrorista islamico inaccettabile che va combattuto, anche se non in qualsiasi modo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE