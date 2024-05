Schlein e Conte interverranno al congresso dei magistrati a Palermo

I leader di Pd e M5s attesi nel capoluogo siciliano per l'iniziativa dell'Associazione nazionale magistrati in programma dal 10 al 12 maggio. Nordio sarà assente

Appuntamento a Palermo, nel nome della magistratura. Elly Schlein e Giuseppe Conte interverranno, settimana prossima, al congresso dell'Associazione nazionale magistrati in programma nel capoluogo siciliano dal 10 al 12 maggio. A rivelarlo è stato il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, nel corso della conferenza stampa di presentazione dello stesso congresso. La segretaria del Pd e il leader del M5s saranno nuovamente insieme, nel corso di una iniziativa pubblica, dopo il primo maggio a Portella della Ginestra, in occasione della manifestazione indetta dalla Cgil. Il presidente dell'associazione delle toghe ha anche riferito che per impegni istituzionali non ci sarà il ministro della Giustizia Carlo Nordio.