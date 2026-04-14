I magistrati “No Anm” verso la creazione di un comitato

Alla fine non nascerà un sindacato dei magistrati alternativo all’Anm, ma un comitato promosso da toghe , con l’obiettivo di non disperdere le idee che hanno animato il gruppo dei magistrati per il Sì al recente referendum sulla giustizia. La nascita del comitato, che secondo quanto risulta al Foglio si chiamerà “Progetto giustizia” e sarà aperto alla società civile , verrà annunciata nelle prossime ore.

A movimentarlo sarà uno zoccolo duro di magistrati “eretici”, favorevoli alla separazione delle carriere tra pm e giudici, a una riforma in grado di liberare il Csm dalle degenerazioni correntizie e a una revisione del sistema disciplinare della magistratura al fine di renderla effettivamente trasparente e oggettiva.