"Il razzo sull'ospedale di Gaza? Aspettiamo l'esito dell'inchiesta indipendente”, dice Fratoianni

Il leader di Sinistra italiana aveva accusato Israele di "un crimine di guerra, senza giustificazione alcuna”. Una tesi smentita da Biden, e non confermata da Bbc e Al Jazeera. I terroristi Hamas? "Chi li sostiene non ha nulla a che vedere con la sinistra"

“Aspettiamo l'esito dell'inchiesta indipendente”. Nicola Fratoianni dice che non c'è nulla da puntualizzare. Semmai c'è da attendere un'indagine. Ci riferiamo al tweet del leader di Sinistra italiana che accusava l'esercito di Israele di aver “bombardato un ospedale pieno di personale sanitario, feriti e sfollati. I palestinesi dicono che sono morte 500 persone. È un crimine di guerra, senza giustificazione alcuna”, aveva scritto appena uscita la notizia. Le inchieste di giornali e intelligence in realtà hanno smentito la versione di Hamas, ricostruendo al massimo come la strage sia stata con tutta probabilità colpa dello stesso gruppo terroristico. "Di certo ci sono i morti palestinesi" aggiunge Fratoianni, che non perde occasioni - l'ha ripetuto più volte in questi giorni - per definire “umiliante” il dibattito portato avanti dai media sul conflitto in medio oriente.

Viene il dubbio che a inquinare la discussione siano anche certe uscite, accodarsi prontamente alle dichiarazioni dei terroristi, senza aspettare verifiche e almeno qualche certezza. Senatore ma lei non crede di dovere aggiungere nulla? “Vediamo l'inchiesta”, ripete ancora. Un po' come si sentiva dire ai tempi della strage di Bucha operata dall'esercito russo in Ucraina. “Quello che dovevo dire, l'ho già detto”. Cosa? “In quel momento, semplicemente, il portavoce del premier israliano Netanyahu aveva fatto un tweet in cui diceva che l'esercito israeliano aveva colpito un ospedale”, è la giustificazione del deputato. Che tuttavia stride con il fatto che quelle accuse, granitiche, siano ancora lì due giorni dopo in bella mostra sul suo profilo.

Sarà anche per posizioni come questa che una certa sinistra viene definita ambigua rispetto alla condanna dei terroristi di Hamas? “Non certo la sinistra a cui mi riferisco io”, ribatte Fratoianni. “Io credo che chi sostiene Hamas non ha nulla a che vedere con la sinistra”. E allora, forse, sarebbe stato meglio aspettare un attimo prima di lanciare accuse e alimentare un dibattito che si fa sempre più radicale. È proprio certo di non voler aggiustare il tiro? “Sì”, risponde convinto Fratoianni. Non ci resta allora che aspettare un'inchiesta che convinca il leader di Sinistra Italiana. “Dopo – conclude – faremo i conti, come abbiamo sempre fatto”.