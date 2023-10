Corrado Augias: "Il sostegno a Hamas? Sono disperato. La sinistra italiana fa piangere”

Corrado Augias guarda a chi grida “forza Hamas” e lo confessa: “Sono disperato, la storia non insegna niente. Capisco che vedere delle folle di poveri con le ciabatte in mano susciti la più profonda pietà. Ma mi chiedo: chi è il responsabile di quella fuga? Perché Hamas in tutti questi anni non ha speso un dollaro per alleviare le condizioni della popolazione palestinese”. E le reazioni tiepide di certa sinistra italiana? “Mi vengono le lacrime agli occhi...”.

