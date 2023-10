Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ieri si è detto “scioccato” per le “interpretazioni errate” delle sue dichiarazioni su Israele. E si è chiesto, stupito, come diavolo sia possibile irritarsi per frasi come quelle pronunciate due giorni fa, quando, con linearità, Guterres ha detto che il terribile attacco del 7 ottobre di Hamas sia avvenuto “dopo che i palestinesi sono stati sottoposti a 56 anni di soffocante occupazione”. Guterres, da un certo punto di vista, ha ragione a stupirsi. Perché le frasi del segretario dell’Onu non sono equivocabili, non sono frutto di improvvisazione, ma sono il riflesso perfetto di una ignobile e sistematica campagna istituzionale con cui le Nazioni Unite tentano da anni di fare quello che meglio riesce loro: delegittimare Israele, legittimando l’odio nei suoi confronti.

