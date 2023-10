Gli ipocriti anti israeliani che rifiutano di capire cosa è successo il 7 ottobre

Quelli che dimenticano Mosul, la Siria e l’odio per gli ebrei in quanto tali: gli ignavi

Quelli che invocano la diserzione, il giudizio sopra le parti in conflitto, quelli che si fanno appresso con le pulsazioni del loro cuore immacolato a tutte le vittime indistintamente, questi sono i costruttori di un gigantesco monumento all’ipocrisia e all’imbecillità umana, sono i cattivi maestri di sempre, gli eredi del né con lo stato né con le bierre, i compagni di strada di chiunque creda che la coscienza debba a tutti i costi restare illibata, le mani pulite, nette e ben curate dalle buone intenzioni operosamente estrovertite, ostentate addirittura. Io odio e detesto ciò che dicono, il tono affettato, la pervicacia non sempre, anzi mai in buona fede, con cui rifiutano di capire che cosa è successo, anche quando si tratti di amici. Sono quasi peggio dei laudatori di Hamas, dei silenti, degli opportunisti inconsapevoli o no che scendono in strada o nei campus per manifestare nella festa internazionale del 7 ottobre, dei fiancheggiatori del terrorismo antisemita che sbandierano Anna Frank con la kefiah.