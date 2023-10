Né con Hamas né con Tsahal. La Chiesa torna alla politica di sempre: “Basta occupazione israeliana”

Roma. Il vaticanista John Allen, tra i più attenti osservatori delle questioni d’Oltretevere, l’aveva previsto: man mano che il tempo passa, la posizione della Santa Sede e più in generale della Chiesa si avvicinerà a quella della causa palestinese, distanziandosi dai programmi del governo israeliano. Nessuna rottura drammatica, ma un progressivo allineamento a quella che è sempre stata la linea politica di Roma sul dossier relativo al conflitto nel vicino oriente: due popoli, due stati e opposizione totale all’occupazione dei territori attribuiti al controllo dell’Autorità nazionale palestinese (o di quel che ne rimane). Passata la condanna per il massacro del 7 ottobre – chiara nei toni e immediata nei tempi – l’attenzione è riservata a quanto accade a Gaza. Gli appelli del Papa vanno in questa direzione, soffermandosi sulla richiesta di pensare alla popolazione civile sottoposta ai bombardamenti dell’aviazione israeliana e privata di generi di prima necessità. Lo stesso segretario di stato, il cardinale Pietro Parolin, ribadisce la necessità di fermare i carri armati e di pensare a chi nella Striscia ci vive, puntando poi a riprendere il filo del negoziato per applicare la risoluzione del 1947 che prevedeva la coabitazione delle due entità statali su quel lembo di terra stretto fra il Giordano e il Mediterraneo. A chiarire che la posizione è questa ci ha pensato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che pure era stato il più netto nello scagliarsi contro Hamas per la strage d’inizio ottobre, arrivando a individuare nella politica del gruppo terroristico che governa Gaza un elemento di odio verso tutto ciò che è ebraico, andando dunque ben oltre la mera ostilità nei confronti della presenza dello stato israeliano. Martedì, però, Pizzaballa ha scritto una lettera alla diocesi dove sposta l’attenzione sul trattamento riservato ai civili nella Striscia, aggiungendo riflessioni che esulano dal particolare momento che si sta vivendo. La premessa è quella d’obbligo: “La coscienza e il dovere morale mi impongono di affermare con chiarezza che quanto è avvenuto il 7 ottobre scorso nel sud di Israele, non è in alcun modo ammissibile e non possiamo non condannarlo. Non ci sono ragioni per una atrocità del genere. Sì, abbiamo il dovere di affermarlo e denunciarlo”. Poi il patriarca dice altro: “La stessa coscienza, tuttavia, con un grande peso sul cuore, mi porta oggi ad affermare con altrettanta chiarezza che questo nuovo ciclo di violenza ha portato a Gaza oltre cinquemila morti, tra cui molte donne e bambini, decine di migliaia di feriti, quartieri rasi al suolo, mancanza di medicinali, acqua, e beni di prima necessità per oltre due milioni di persone. Sono tragedie che non sono comprensibili e che abbiamo il dovere di denunciare e condannare senza riserve. I continui pesanti bombardamenti che da giorni martellano Gaza causeranno solo morte e distruzione e non faranno altro che aumentare odio e rancore, non risolveranno alcun problema, ma anzi ne creeranno dei nuovi. E’ tempo di fermare questa guerra, questa violenza insensata”. Quindi, l’affondo: “E’ solo ponendo fine a decenni di occupazione, e alle sue tragiche conseguenze, e dando una chiara e sicura prospettiva nazionale al popolo palestinese che si potrà avviare un serio processo di pace”.

