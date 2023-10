La tormentata alleanza fra Israele e il Vaticano

Getta acqua sul fuoco l’ambasciatore d’Israele presso la Santa Sede, Raphael Schutz, che ad Avvenire fa sapere quanto gradita sia la “netta condanna di Hamas” pronunciata dal cardinale Pietro Parolin, segretario di stato. Aggiunge che i contatti con gli uffici d’oltretevere sono costanti, che si apprezzano parole e opere. Fino a un certo punto, però: “Quello che auspichiamo è una maggiore comprensione. Il nostro obiettivo è eradicare la presenza di Hamas nella Striscia di Gaza. Per questo ci vorrà tempo. Il che vuol dire che, a nostro modo di vedere, non è ora il momento di parlare di ‘de escalation’ o di pace”. Quindi, i paragoni: “Nessuno nel 1945 ha parlato di de escalation o di pace prima della liberazione dell’Europa. Hamas è come Hitler, vuole sterminare tutti gli ebrei e, per raggiungere i suoi obiettivi, sacrifica anche i suoi civili usandoli come scudi umani, si differenzia solo perché, fortunatamente, ha meno potenza militare della Germania nazista”.

