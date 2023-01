I nostri occhi chiusi di fronte alla rivolta contro il Dio islamico

Ventimila sono stati arrestati, non si sa quanti torturati, alcuni a morte, cinquecento sono stati uccisi, centro rischiano l’impiccagione. Sarebbe un mistero la volenterosa complicità dell’occidente e della chiesa con gli scellerati preti sciiti che stanno massacrando una generazione di rivoltosi, se non si fosse capito che la loro è anche una rivolta contro Dio, il Dio islamico, e questo rende le cose parecchio complicate. Fingiamo, abbiamo finto che l’unico Dio sia risorsa di pace per tutti, malgrado Ratzinger a Ratisbona avesse avvertito che la fede, quella fede, è consegnata alla profezia di affermarsi per mezzo della spada, mezzo contrario alla ragione, per non dire alla logica del divino e dell’umano

