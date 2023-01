I pasdaran si specializzano in character assassination dei campioni di calcio iraniani

A capodanno c’è stata una retata di stelle del calcio iraniano a Damavand, un località piena di case vacanze ai piedi delle montagne a est della capitale Teheran, ma nella versione ufficiale sugli eventi di quella sera non torna niente.

A dare la notizia è stata Tasnim, l’agenzia di stampa che di fatto lavora per il Corpo dei guardiani della rivoluzione, titolo: “Arresto di alcuni calciatori durante una festa notturna”. Nella villa c’era Mehdi Ghaedi, che gioca nell’Esteghlal, ha 24 anni e stava festeggiando con sua moglie e degli amici il loro anniversario di matrimonio. Tasnim nel gennaio del 2021 aveva celebrato Ghaedi come il giovane giocatore più promettente d’Iran, ora lo accusa di essere un criminale e un pessimo esempio per gli adolescenti del paese, e dice che alla sua festa in villa c’erano droga, alcol, balli tra maschi e femmine, che le ragazze non portavano il velo e che i presenti erano tutti pericolosamente sballati. Tra loro c’erano almeno altri tre giocatori della Lega iraniana: Dariush Shojaeian, Mehdi Mehdipour e Babak Moradi. Ma c’erano anche i rispettivi genitori e le intere famiglie, i partecipanti si difendono dicendo che nessuno era fatto o ubriaco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE