"Morte ai cristiani", nuovo bersaglio dell'estremismo ebraico a Gerusalemme

Attacchi in aumento, anche nelle chiese. A denunciarlo è la Custodia di Terra Santa, che fa appello direttamente alle forze di sicurezza e al governo di Netanyahu affinché agiscano “con decisione per garantire la sicurezza per tutte le comunità"

Aumentano di settimana in settimana gli attacchi condotti in Israele contro i cristiani. A denunciarlo è la Custodia di Terra Santa, con un comunicato stampa firmato dal custode, fra Francesco Patton, e dal segretario, fra Alberto Joan Pari, in cui si fa appello direttamente alle forze di sicurezza e al governo guidato da Benjamin Netanyahu affinché agiscano “con decisione per garantire la sicurezza per tutte le comunità, per garantire la tutela delle minoranze religiose e per sradicare il fanatismo religioso, questi gravi fenomeni di intolleranza, questi crimini d’odio e gli atti di vandalismo diretti contro i cristiani”.