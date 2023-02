"Pell all'inferno". I campioni della tolleranza non lo risparmiano neanche da morto

Per George Pell non c’è pace neanche da morto. Da settimane, varie sigle gravitanti attorno alla galassia lgbt promettevano di “lasciare un segno” prima, durante e dopo la messa da Requiem prevista nella cattedrale di Santa Maria, a Sydney, ieri mattina. La polizia locale ha cercato di scendere a patti con i manifestanti, anche perché si volevano evitare ulteriore clamore e, peggio, disordini. Era stata organizzato, da parte del gruppo Community Action for Rainbow Rights, un corteo che come slogan riportava il chiarissimo “Pell go to Hell”, “Pell all’Inferno”. Si ripromettevano, i promotori, di sfilare nel cuore di Sydney, arrivando fino alle porte della cattedrale, dove era stata prima allestita la camera ardente e poi celebrata la messa da parte dell’arcivescovo, Anthony Colin Fisher. Sui manifesti realizzati per l’evento e diffusi sui social, si spiegava che era necessario farsi sentire per “protestare contro il lutto per questo anti lgbt, misogino e responsabile di abusi”. Le forze dell’ordine, temendo tumulti, avevano sperato che il corteo fosse vietato, ma alla fine si è trovato un “compromesso”: niente sfilate giacobine ma manifestazione nel parco davanti alla cattedrale, posto a qualche centinaio di metri. La recinzione della chiesa madre cittadina è stata addobbata con nastri arcobaleno, che non hanno risparmiato neppure la statua della Madonna. Dopotutto, c’era poco da attendersi dalle autorità che da tempo avevano fatto sapere di non voler partecipare alla messa: non si sono visti né il sindaco né il governatore, tanto meno il governatore del Nuovo Galles, che pure è cattolico. Nelle scorse settimane, poi, c’è perfino chi aveva espresso dubbi sull’opportunità di seppellire Pell nella cripta della cattedrale, e pazienza se George Pell di Sydney è stato arcivescovo per tredici anni.

