Per Azione il governo pugliese di Emiliano è un “fallimento”. Ma i calendiani lo tengono in vita

A Michele Emiliano è riuscita ancora una volta la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il miracolo dello sceicco si materializzato ieri, nella giornata in cui è stata respinta la mozione di sfiducia nei suoi confronti, presentata in Consiglio regionale dal centrodestra. Il risultato? La votazione è finita 31 a 18, con la fotografia dell’ampliamento della sua maggioranza - dal M5S ai calendiani, passando per la nomina in giunta della nipote di Renata Fonte, martire antimafia, vicina a Pippi Mellone, sindaco di destra a Nardò - nonostante scandali e arresti abbiano colpito molti portatori di voti del suo cartello elettorale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE