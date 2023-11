Da Karachi a Islamabad: la rete che sostiene Hamas in Pakistan

“Preparatevi alla jihad! Oggi i palestinesi ci guardano, diciamo ai musulmani di Gaza che siamo con loro. Siamo con i musulmani di Gaza, siamo con i palestinesi oppressi. La bomba atomica del Pakistan non è soltanto per questo paese, è la bomba di tutti i musulmani”. Parola del capitano Muhammad Safdar Awan, genero dell’ex premier pachistano Nawaz Sharif ritornato di recente in Pakistan tra folle osannanti e, per inciso, sventolando una bandiera palestinese. L’eroico capitano, che mai ha combattuto una guerra in vita sua, ha pronunciato queste inquietanti parole a Peshawar, durante una manifestazione pro Palestina, riassumendo bene gli umori della folla. Sempre a Peshawar Khaled Meshaal, che guida le attività della diaspora di Hamas, ha arringato le folle in video a una massiccia protesta ospitata dalla Jamiat-e-Ulema Islam-Fazl (JUI-F), un partito che ha fatto parte dell’ultima coalizione di governo del Pakistan: quella, tanto per capirci, guidata da Imran Khan. Il capo del JUI-F, Maulana Fazlur Rehman, che ha definito l’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre un “successo storico”, ha giurato di inviare aiuti a Hamas e ha ribadito che “siamo pronti a unirci alla lotta”. E a Karachi, durante un raduno domenicale tenuto dalla Jamaat-e-Islami (JI), cioè uno dei maggiori partiti religiosi pachistani, il leader Siraj-ul-Haq ha avvertito che “assedieremo l’ambasciata statunitense a Islamabad” se il presidente americano Joe Biden continuerà a sostenere Israele.

