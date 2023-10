Biden rilancia l'alleanza delle democrazie con un abbraccio largo a Israele e all'Ucraina

L’impunità di Hamas e di Vladimir Putin è un pericolo per tutti. Una nazione indispensabile non può non avere le risorse per gestire due crisi – o una crisi con un fronte ampio e unico – nello stesso tempo

Milano. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha unito l’abbraccio che ha dato mercoledì a Tel Aviv al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, con quello che aveva dato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Kyiv il 24 febbraio scorso, a un anno dall’invasione russa in Ucraina: non vincerà Hamas che ha massacrato Israele e non vincerà Vladimir Putin che massacra l’Ucraina. In un discorso agli americani – chiaro, caloroso – Biden ha spiegato che la minaccia contro Kyiv e contro Gerusalemme è la stessa – l’annientamento di un popolo, gli ebrei in quanto ebrei, gli ucraini in quanto ucraini – e che un’inazione, un ritiro da parte dell’America del proprio sostegno, ideale e militare, darebbe a Hamas e alla Russia la possibilità di esercitare ancora la propria brutalità, e costituirebbe un pericolo per la sicurezza dell’America e di tutto il mondo.