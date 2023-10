Il collante dell'estremismo islamista non è la difesa dei palestinesi ma è l'odio per Israele. Cercasi moderati

Esiste davvero un islam politico moderato? Quando l’esercito israeliano metterà piede a Gaza per rendere inoffensivi i terroristi islamisti che una settimana fa hanno straziato Israele con il più grave sterminio di ebrei dall’Olocausto a oggi, risulterà chiaro a tutti che il paragone suggerito qualche giorno fa dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e fatto proprio dal premier israeliano, Bibi Netanyahu rischia di essere semplicemente riduttivo. Hamas, ha detto Biden, è come l’Isis. E rispetto ai metodi violenti utilizzati da quelli che il fronte unito del collateralismo terrorista definisce “i partigiani della Palestina” qualcosa di vero c’è: rastrellamenti nelle case, ostaggi civili, crimini di guerra perpetrati, infedeli uccisi per il semplice fatto di essere considerati come tali, video diffusi sulla rete con gli infedeli catturati e bandiere di Daesh lasciate nei kibbutz saccheggiati. Hamas, come ha detto al Foglio una settimana fa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, punta a essere l’apripista del nuovo jihadismo e il tentativo di Israele di mettere in ginocchio i terroristi di Hamas al nord di Gaza ricorda per alcuni versi il tentativo fatto nel 2016 dalle forze anti Isis quando portarono avanti l’avanzata verso Mosul.

