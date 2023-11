Isolare Hamas significa affrontare l'islam integralista. Ascoltare il grande imam di Francia

Che cosa vuol dire esattamente provare a isolarli? Nella guerra per la sopravvivenza combattuta da Israele contro Hamas c’è un elefante nella stanza che parte dell’opinione pubblica internazionale ha scelto diligentemente di non guardare negli occhi. L’elefante è lì, è enorme, è ingombrante, è ben visibile, è di fronte a noi. Ma per non turbare eccessivamente la propria coscienza, l’ipocrita collettivo ha deciso sistematicamente da più di un mese di schivarlo con cura ed evitare di farvi i conti. Nel caso specifico, l’elefante nella stanza coincide con il motore più genuino del moderno odio anti ebraico. E quell’odio oggi è ben rappresentato da un’espressione su cui sfortunatamente, in nome di un multiculturalismo autolesionista, ha scelto di soffermarsi ben poco il circo mediatico progressista: l’islamismo integralista. Hamas, per chi non se ne fosse accorto, ha lanciato la sua guerra santa contro Israele non per rivendicare il diritto da parte del popolo palestinese ad avere un suo stato ma per rivendicare il diritto da parte del jihad islamista di cancellare lo stato di Israele, come suggerisce a chiare lettere il primo statuto di Hamas, che vede proprio nell’eliminazione di Israele il suo obiettivo prioritario. Affrontare il conflitto in medio oriente senza mettere a fuoco le radici vere della violenza di Hamas significa voler chiudere gli occhi di fronte al più potente motore del nuovo antisemitismo mondiale. E per questo merita un applauso fragoroso chiunque, da posizioni non scontate, decida di rompere il muro dell’ipocrisia indicando al pubblico che il re che sembra essere nudo in effetti è davvero nudo.

