La difesa di Israele e la memoria che non dobbiamo perdere per poter dire “mai più”

Noi non dimentichiamo. Elisha Wiesel è il figlio di Marion Wiesel e del premio Nobel per la pace Elie Wiesel. Papà Elie Wiesel, per chi non se lo ricordasse, è stato prigioniero nei campi di concentramento di Auschwitz e di Buchenwald. E’ sopravvissuto alla furia nazista. E ha poi raccontato la sua drammatica esperienza in un resoconto autobiografico, pubblicato nel 1958, dove Wiesel, che ha trascorso decenni a raccontare il proprio passato per provare a trasferire ai giovani cosa vuol dire coltivare la memoria contro gli orrori dell’Olocausto, ha descritto nei dettagli l’orrore vissuto nei campi di sterminio. Elisha Wiesel, 51 anni, unico figlio di Elie, in questi giorni si è sentito in dovere di attivarsi in prima persona, spendendo anche il proprio cognome, per ricordare che impatto ha avuto l’attacco del 7 ottobre sul popolo ebraico. Qualche giorno fa, Wiesel jr ha scritto un appassionato articolo su Usa Today in cui ha invitato gli insegnanti di tutto il mondo a mettere a disposizione dei propri studenti il libro scritto dal padre, per provare a porsi le domande giuste su ciò che è stato ed è il male assoluto.

