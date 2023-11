Scegliere da che parte stare significa ricordare che la libertà che difende Israele è anche la nostra

È passato un mese dal massacro di civili israeliani da parte di Hamas. Finché Gaza sarà dominata dai terroristi a essere in pericolo di vita non sarà solo lo stato ebraico ma anche tutto ciò che rappresenta: democrazia, diritti e libertà

Il massacro di civili subito da Israele lo scorso 7 ottobre, il più importante sterminio di ebrei dai tempi dell’Olocausto, ha costretto la comunità internazionale a scegliere da che parte stare. Nel caso specifico, scegliere da che parte stare non significa essere retoricamente a favore dell’esistenza di Israele, e neppure essere genericamente a favore del suo diritto di difesa, ma significa ancora più concretamente essere disposti o no a riconoscere che la nuova guerra che ha travolto il medio oriente nasce come azione, nasce da un’ideologia, nasce da una furia omicida che ha come obiettivo non la distruzione e l’annientamento di un singolo paese ma la distruzione e l’annientamento di un intero popolo: gli ebrei.