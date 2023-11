Il gran discorso di Habeck ai musulmani che vivono in Germania 

Per una volta Robert Habeck ha messo da parte i toni morbidi: in un video diffuso in rete il vicecancelliere tedesco ha parlato molto chiaro ribadendo il sì al diritto di Israele alla sicurezza e un fermo no all’antisemitismo. Un messaggio, si dirà, non tanto innovativo in Europa: chi più – come la Repubblica ceca che ha minacciato di lasciare l’Onu perché troppo anti israeliana – chi meno – come il governo spagnolo delle sinistre sempre pronti a condannare lo stato ebraico – tutti hanno condannato Hamas e difeso il diritto di Israele all’autodifesa. E tuttavia nelle parole dell’ex leader dei Grünen c’è qualcosa che la Welt ha chiamato “la nuova radicalità di Habeck”. Perché il vicecancelliere non si è limitato a esprimere la sincera solidarietà del popolo tedesco nei confronti di quello ebraico ma ha chiesto apertamente alla società tedesca di fare lo stesso. Per Habeck si tratta in primo luogo di una responsabilità storica. “È stata la generazione dei miei nonni a voler sterminare la vita ebraica in Germania e in Europa. Dopo l’Olocausto, la fondazione di Israele è stata la promessa di protezione per gli ebrei – e la Germania è obbligata a contribuire a garantire che questa promessa possa essere mantenuta. Questo è un fondamento storico della nostra Repubblica”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE