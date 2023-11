“Decolonizzazione in azione”. Dalle università occidentali quanti alibi per Hamas  

“La divisione tra ‘dominanti’ e ‘dominati’ si concretizza oggi a Gaza, agli occhi di pezzi importanti del ceto accademico e intellettuale occidentale” racconta il settimanale Point in un dossier. Anche L’Express scrive: “Politologi, sociologi, avvocati… Questi ‘utili idioti’ di Hamas”. Persino Fatah è più cauta nelle sue dichiarazioni su Hamas di Houria Bouteldja, leader degli “indigeni” della Repubblica francese e dirigente dell’Istituto del mondo arabo. Ha assicurato agli assassini del 7 ottobre la sua “fraternità militante”. Françoise Vergès, accademica decorata della Legion d’onore, 70 anni, definita da Libération la teorica della nuova decolonizzazione francese, ha salutato la “lotta legittima per la liberazione” dei palestinesi. François Burgat, islamologo di rango ed ex direttore della ricerca del Cnrs francese, ha scritto: “Resistere a un occupante è legittimo”. “Cosa pensavate che significasse la decolonizzazione?”, si domanda Najma Sharif, scrittrice somalo-americana. “La decolonizzazione non è una metafora”, continua Mahvish Ahmad della London School of Economics. “I palestinesi… si stanno ribellando contro i colonizzatori”, dice Tariq Ali della New Left Review. Intanto, sull’Atlantic, il celebre storico Simon Sebag Montefiore scrive: “L’attacco di Hamas somiglia a un’incursione mongola medievale finalizzata al massacro e ai trofei umani. Eppure, dal 7 ottobre, accademici occidentali hanno negato o addirittura celebrato gli omicidi da parte di una setta terroristica che ha un programma di genocidio antiebraico”.

