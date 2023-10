Chiude l'unica moschea liberale d'Europa. “Troppe minacce di morte”

I musulmani moderati ci sono, ma non si trovano nei nostri salotti televisivi a parlare di pace e inclusione. Devono vivere protetti dalla polizia per evitare di diventare dei martiri moderati. Alla fine la “moschea liberale” Ibn Rushd-Goethe a Berlino ha annunciato la chiusura. “La situazione di pericolo ha ormai raggiunto una nuova dimensione ed è sempre più difficile continuare il nostro lavoro come prima”, annunciano. La moschea era stata chiusa temporaneamente pochi giorni fa a causa di un piano dello Stato islamico per attaccarla. Poi la decisione definitiva di Seyran Atesş, fondatrice della moschea descritta nei forum islamici come un “luogo di culto del diavolo”. “A questo punto vorremmo esprimere i nostri sinceri ringraziamenti alle autorità tedesche che, nonostante il pesante fardello, hanno localizzato e arrestato i jihadisti. Ma data l’attuale situazione di pericolo, non possiamo più continuare”. Nella moschea, donne, uomini e lgbt pregano insieme. Atesş vive da molti anni sotto la protezione di sei agenti della polizia tedesca. Ates non è nuova alle minacce. Chiuse il suo studio legale a Kreuzberg, il quartiere turco di Berlino, sospendendo la collaborazione con i due consultori che offrivano assistenza alle donne musulmane dopo che, fuori dal metrò, venne aggredita dal marito di una cliente che voleva divorziare. Le gridò “hure!”, puttana. Ates si è beccata anche una pallottola alla gola.

