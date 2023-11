Così il 7 ottobre ha cambiato la vita degli ebrei tedeschi

Wir haben angst. Abbiamo paura. Così la copertina dello Spiegel sugli ebrei tedeschi. A Francoforte i genitori dicono ai figli: “Non prendete la metropolitana con la maglia del Makkabi perché c’è sopra la stella di David”. Le prove del coro di Hannah Shule Katz si svolgono ora sotto la protezione della polizia. Nella sua sinagoga, racconta, alcune persone hanno tolto le mezuzah dagli stipiti delle porte di casa. L’80 per cento degli studenti della scuola ebraica di Francoforte sono rimasti a casa. I loro genitori volevano evitare che venissero aggrediti mentre andavano a scuola. Gal Mizrachi si è trasferito a Berlino da Israele due anni fa per studiare la tromba. Dice che le bandiere palestinesi sono ora appese sulle facciate di numerosi edifici nel suo quartiere di Berlino. E da quando gli hanno sputato addosso non si sente più al sicuro neanche nel suo appartamento. Le persone nell’edificio in cui vive, dice, “sanno che sono ebreo”. Per strada nessuno parla più ebraico. “È assurdo: ottant'anni dopo l’Olocausto, gli ebrei in Germania hanno di nuovo paura di uscire per strada”. Quando sua madre lo chiama al cellulare, lui risponde in inglese: “Ti richiamo più tardi”. Il silenzio è la cosa peggiore, dice Maximilian Feldhake. È rabbino e vive a Berlino dal 2013. Da anni collabora con le moschee e le organizzazioni musulmane della città per avvicinare ebrei e musulmani. Ma dopo l’attacco di Hamas, dice Feldhake, nessuno dei musulmani si è messo in contatto con lui. “Silenzio radio”.

