“L'antisemitismo sotto casa”. Il risveglio nauseato del XIV arrondissement di Parigi

Parigi. Ruth è un’insegnante di liceo oggi in pensione, viene a fare la spesa quasi ogni giorno all’U Express di rue de la Tombe Issoire. Abita a poche centinaia di metri, in avenue Reille, la strada che costeggia il lato nord del Parc Montsouris. “È un arrondissement pacifico, il Quattordicesimo. Ancora non mi capacito”, dice al Foglio. Ruth ancora non si capacita di quanto ha visto ieri mattina sulla facciata di decine di edifici e di negozi tra rue de la Tombe Issoire, rue du Père-Corentin e rue Saint-Yves: una sessantina di stelle di David dipinte. “Non credevo di dover assistere ancora nella mia vita a questo tipo di episodi, a maggior ragione in un quartiere come questo, dove non ci sono le tensioni sociali e religiose frequenti in altre zone di Parigi”, dice.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE