Si vota in Catalogna e c'è aria di un Puigdemont molto dispettoso

Domenica si vota in Catalogna. La politica spagnola si prepara quindi a un altro vorticoso giro di giostra, pur essendo ancora alle prese con i postumi delle “cinque giornate” di Pedro Sánchez, ovvero quel periodo di silenzio che alla fine di aprile il premier socialista aveva deciso di prendersi per capire se riteneva che valesse la pena di rimanere in carica (l’esito della riflessione è stato: “Sì, continuerò con più forza”). Con quella mossa del tutto irrituale, su cui non si è ancora posata la polvere, Sánchez ha assorbito tutta l’attenzione che proprio in quei giorni avrebbe dovuto rivolgersi invece alla campagna elettorale catalana. Nelle intenzioni di Carles Puigdemont, quell’ultima settimana di aprile, avrebbe dovuto essere l’introduzione al suo nostos, all’epico ritorno del president de la Generalitat de Catalunya, dopo più di sette anni di “esilio belga”, sulla poltrona da cui era stato cacciato nel 2017 da quei magistrati che, applicando le leggi spagnole, lo volevano arrestare per aver organizzato un referendum illegale di autodeterminazione e aver dichiarato l’indipendenza. Ma Amleto Sánchez ha rubato la scena a Odisseo Puigdemont – e la battaglia dell’ego è finita 1 a 0 per il premier.

